Более 60 гектаров земли обработали от борщевика в Солнечногорске

Борщевик Сосновского продолжают ликвидировать в Солнечногорске. Специалисты обработали уже более 60 гектаров территории.

Обработку проведут в два этапа. Полностью все работы по борьбе с борщевиком завершат 31 июля. Общая площадь составит 74,2 гектара на 338 земельных участках муниципальной и неразграниченной государственной собственности.

«Работы по обработке муниципальных земель от сорняка проводят как химическим, так и механическим способом. Собственникам и арендаторам участков необходимо самостоятельно принимать меры по уничтожению борщевика, иначе за бездействие можно получить крупный штраф», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Посмотреть, какие населенные пункты Солнечногорска уже обработали от опасного сорняка можно на онлайн-ресурсе «Геопортал Подмосковья» и на сайте администрации округа. Оставить заявку с указанием места разрастания борщевика Сосновского жители округа могут, позвонив на горячую линию главы муниципалитета: 8 (800) 201-67-47, или в отдел сельского хозяйства администрации Солнечногорска по телефону: 8 (496) 263-13-30.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».