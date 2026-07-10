Более 60 домов отремонтируют в Воскресенске в 2026 году

На 2026–2028 годы в муниципалитете запланирован ремонт 180 многоквартирных домов по 835 видам работ. Ремонт уже выполнен в восьми домах.

В рамках капитального ремонта обновили внутренние инженерные системы, кровли, фасады, узлы управления, фундаменты, подвалы и лифты.

Сейчас работы идут в шести домах городского округа Воскресенск. В поселке Фосфоритный ремонтируют кровлю пятиэтажного дома № 5 на улице Воинской славы, построенного в 1983 году. На объекте трудятся пять человек. Бригада обеспечена материалами, работы идут поэтапно. Ремонт должны завершить до 1 октября 2026 года.

Капитальный ремонт жилого фонда — одно из приоритетных направлений работы администрации. Обновление домов повышает качество жизни жителей, делает дома теплее и безопаснее. С полным списком многоквартирных домов, подлежащих ремонту, а также с датами работ, можно ознакомиться на сайте.