Более 60 домов отремонтируют в Лобне в 2026 году

Обновление многоквартирных домов продолжается в городском округе. В текущем году планируют привести в порядок 66 МКД.

В настоящее время капитальный ремонт ведется на 32 объектах. В доме № 5 на улице Ленина ремонтируют кровлю и фундамент, меняют внутренние инженерные коммуникации. В доме № 1 на той же улице обновляют фасад с устройством декоративного защитного слоя, кровлю и фундамент.

Пока остальные дома ожидают своей очереди на капитальный ремонт, их состояние поддерживают управляющие компании. Специалисты выполняют локальные ремонты кровель, подъездов и входных групп.

«В своей работе стремимся не к точечным мерам, а к комплексному решению», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

В 2025 году в Лобне отремонтировали 72 МКД. В трехлетнюю программу включено 192 дома: 88 крыш, 39 подвалов, 90 фасадов, а также внутридомовые инженерные сети в 94 домах.