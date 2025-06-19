Более 60 домов капитально отремонтировали в Балашихе с начала 2025 года

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Работы по капитальному ремонту провели в 66 многоквартирных домах городского округа Балашиха. Подрядной организацией выступил Фонд капитального ремонта.

В рамках обновления жилого фонда специалисты заменили кровлю, модернизировали внутренние инженерные системы, включая газоснабжение, обновили лифтовое оборудование, отремонтировали фасады, а также провели работы по ремонту отмостки и укреплению фундамента в отдельных домах.

Все работы проходят под контролем специалистов Управления технического надзора капитального ремонта региона. Эксперты следят за соблюдением строительных норм и технических регламентов, обеспечивая высокое качество и безопасность обновленного жилого фонда.

Узнать, включен ли ваш дом в региональную программу капитального ремонта и сроки ее реализации, можно на официальном сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

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