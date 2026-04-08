Более 60 человек приняли участие в акции здоровья в Истре

Более 60 участников клуба «Активное долголетие» вышли на маршрут в лесопарке «Соколиная гора». Дистанция составила около семи–восьми километров и прошла по обновленной территории парка.

В лесопарке «Соколиная гора» в Истринском округе состоялась ежегодная акция «10 000 шагов к жизни». К участию присоединились жители старшего возраста, несмотря на неблагоприятную погоду.

Перед стартом инструктор провел разминку и объяснил особенности маршрута. После этого группа отправилась по лесной тропе с подъемами и спусками. Участники двигались в комфортном темпе и преодолели заявленную дистанцию.

«Важно, что люди приходят и поддерживают активный образ жизни. Даже дождь не стал преградой», — сказал организатор.

Все участники завершили маршрут без сходов. Для многих это стало возможностью провести время на свежем воздухе и проверить свои силы.

Лесопарк «Соколиная гора» открылся после благоустройства в 2025 году. Территория занимает 52 гектара. Здесь обустроены пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки, а также лыжная трасса. Парк регулярно принимает спортивные активности и прогулочные группы.