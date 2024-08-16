Более 60 человек поддержали субботник у озера Бабошкино в Балашихе

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Территорию озера Бабошкино в Балашихе привели в порядок. Свыше 60 волонтеров присоединились к экологический акции, они собрали мусор и старые листья.

Субботник прошел в городском округе Балашиха в рамках акции «Вода России». Участниками акции стали представители администрации городского округа Балашиха, волонтеры, представители экологического лагеря и активные жители. Общими усилиями они собрали 35 мешков мусора и очистили полкилометра береговой линии.

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