Более 60 автомобилей эвакуировали со дворов Подмосковья за месяц

В марте в Подмосковье за неправильную парковку во дворах эвакуировали 60 автомобилей. Больше всего машин увезли в Ленинском округе, Котельниках, Красногорске и Домодедове.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, если автомобиль оказался на штрафстоянке, необходимо позвонить по номеру 112, чтобы узнать, куда увезли машину. После этого следует получить протокол в территориальном отделе ведомства. В документе инспектор поставит отметку, разрешающую выдачу транспортного средства.

Напомним, штраф за парковку под знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» — 2 250 рублей. Даже если машину не эвакуировали, штраф все равно придется оплатить.