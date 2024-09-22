Более 60 автобусов закупят в Ленинском округе в 2024 году

В пресс-службе Ленинского округа сообщили, что к концу года в муниципалитете выйдут на линию более 60 новых автобусов. При этом 39 уже курсируют на маршрутах, закупят еще 25.

Представители власти ориентировались на запросы жителей.

«Один из приоритетов — увеличение подвижного состава общественного транспорта. При поддержке губернатора Андрея Воробьева в этом году Ленинский округ получил порядка 40 новых автобусов. Они вышли на наиболее загруженные маршруты, а также туда, где необходима замена старого подвижного состава», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Новые автобусы вышли на маршруты № 367пш, № 367п и № 471. Они вмешают 100 человек, из них 40 — посадочные места. Транспорт оснащен климат-контролем, видеонаблюдением, валидаторами и розетками для зарядных устройств.

На четырех маршрутах заменят старые автобусы на новые, а на трех — добавят количество транспорта. Например, на № 379 увеличат на четыре автобуса, № 439 — два автобуса, а № 1224к — восемь автобусов, так как там сменился перевозчик.

Глава округа Станислав Каторов уточнил, что спрос есть именно на автобусы большого класса. Всего в округе курсируют около 300 автобусов, которые обслуживают 35 регулярных маршрутов. Помимо этого, в муниципалитете работают четыре троллейбусных направления.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».