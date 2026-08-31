Более 60 000 жителей Ленинского округа воспользовались телемедициной за лето

За три летних месяца — июнь, июль и август — телемедицинскими консультациями в Ленинском округе воспользовались 60 523 жителя. Всего за первое полугодие 2026 года врачи провели 143 666 онлайн-консультаций.

Чаще всего жители обращались к телемедицине для продления льготных рецептов, закрытия больничных листов, оформления профилактических карт, расшифровки анализов и контроля самочувствия после выписки из стационара. В рамках онлайн-консультации можно получить рекомендации и направления на анализы, скорректировать лечение, получить электронный рецепт и обсудить результаты обследований. Все услуги предоставляются бесплатно по полису ОМС.

«Телемедицина стала неотъемлемой частью современной системы здравоохранения. Благодаря развитию цифровых сервисов многие вопросы со здоровьем можно решить дистанционно, без личного визита в поликлинику. Пациенты все активнее выбирают этот удобный и современный формат, и наша задача — обеспечить им доступ к качественным онлайн-консультациям», — отметил главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов.

Важно помнить: если врач ранее не проводил очный осмотр по текущему заболеванию, во время онлайн-сессии он не сможет поставить диагноз, открыть больничный, выписать рецептурный препарат или выдать справку. В этих случаях первичный личный визит в поликлинику обязателен.

Записаться на онлайн-консультацию можно через чат-бот «Денис» в Telegram, областной портал «Здоровье», мобильное приложение «Добродел: Телемедицина» или по номеру 122. Все медицинские документы по итогам консультации автоматически загружаются в личный кабинет пациента на портале «Госуслуги».