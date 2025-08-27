Более 6 тысяч зрителей посетили экстремальное мотошоу в Дмитрове

Шоу воздушного фристайла прошло в Дмитрове. Его подготовили чемпионы России по мотокроссу — команда FMX13.

Мотошоу состоялось на Советской площади. Его организовали при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В прошлом году мероприятие посетили пять тысяч человек. В этот раз рекорд удалось побить — на шоу приехали шесть тысяч зрителей.

Они стали свидетелями исполнения прыжков и пируэтов на мотоциклах, сальто на багги. Программу сопровождало живое битбокс-выступление участника команды Вахтанга Каландадзе.