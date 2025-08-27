Более 6 тысяч зрителей посетили экстремальное мотошоу в Дмитрове
Шоу воздушного фристайла прошло в Дмитрове. Его подготовили чемпионы России по мотокроссу — команда FMX13.
Мотошоу состоялось на Советской площади. Его организовали при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В прошлом году мероприятие посетили пять тысяч человек. В этот раз рекорд удалось побить — на шоу приехали шесть тысяч зрителей.
Они стали свидетелями исполнения прыжков и пируэтов на мотоциклах, сальто на багги. Программу сопровождало живое битбокс-выступление участника команды Вахтанга Каландадзе.
«Сегодня Дмитров стал столицей экстрима, спорта и настоящих, искренних эмоций. Такие события — это больше чем шоу, это мощный импульс для развития молодежной и спортивной культуры в нашем округе. Мы видим, с каким восторгом жители встречают такие проекты, и благодарим губернатора Московской области за поддержку в организации этого зрелищного праздника», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.