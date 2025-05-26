Более 6 тысяч жителей Жуковского проголосовали за благоустройство территорий

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства городской среды. «Волонтеры Подмосковья» помогли жителям Жуковского, гуляющим в парке культуры и отдыха, сделать свой выбор.

В Жуковском горожане могут выбрать один объект из четырех. На голосование вынесли парк культуры и отдыха на улице Пушкина, лесопарк «Треугольный лес», сквер «Отдых» и сквер «Бронепоезд».

Как рассказала одна из волонтеров Карина Семенова, количество голосов от жителей с каждым днем растет. Это показывает, как много в Жуковском людей, которым небезразлична судьба города.

«Ежедневно мы с волонтерами выходим на улицы, чтобы помочь жителям проголосовать и рассказать, какие объекты представлены в голосовании. Для нас крайне важно не только сохранить историческую ценность родного города, но и преобразить его в лучшее место для жизни, где каждый уголок будет дышать красотой и гармонией!» — добавила девушка.

Напомним, что голосование продлится до 12 июня. Принять участие в нем может каждый гражданин России в возрасте от 14 лет, перейдя по ссылке.