Более 6 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в «Избирательном диктанте»

Подмосковье 10 сентября присоединилось к просветительской акции «Избирательный диктант». Регион стал одним из 18 субъектов России, где мероприятие прошло одновременно. В акции приняли участие более шести тысяч жителей области в очном и онлайн-форматах.

Участникам предложили ответить на 40 вопросов по четырем темам: основы избирательного права, порядок голосования, история выборов, а также участие молодежи в выборах. В заданиях были не только теоретические вопросы, но и практические ситуации, связанные с работой наблюдателей, агитацией и распространением информации о выборах в социальных сетях.

«Для нас было важно дать жителям возможность лучше разобраться в своих избирательных правах и понять, как на практике устроен избирательный процесс», — отметила председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова.

Главной площадкой акции в регионе стал молодежный центр в Электростали. Мероприятия также организовали во всех округах Подмосковья. После прохождения диктанта участники получили сертификаты.

Организаторы рассчитывают, что полученные знания будут способствовать более активному участию молодежи в общественной жизни и выборах.