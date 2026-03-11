Более 6 тысяч жителей Подмосковья подали онлайн-заявки на техобслуживание газа

В Подмосковье работает онлайн-услуга по заключению договоровна техобслуживание газового оборудования. С ее помощью уже подали более шести тысяч заявок.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Услуги ЖКХ» — «Техобслуживание и ремонт газового оборудования» — «Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму.

Договор поступит в личный кабинет заявителя. Подписать его можно с помощью Госключа. После этого документ сохранится в личном кабинете. С его помощью можно заказать ремонт или замену оборудования, проверку счетчиков, возобновление подачи газа.