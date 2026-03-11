Сегодня 15:00 Более 6 тысяч жителей Подмосковья подали онлайн-заявки на техобслуживание газа Фото: Горелка газовой плиты / Медиасток.рф
В Подмосковье работает онлайн-услуга по заключению договоровна техобслуживание газового оборудования. С ее помощью уже подали более шести тысяч заявок.
Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Услуги ЖКХ» — «Техобслуживание и ремонт газового оборудования» —
«Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму.
Договор поступит в личный кабинет заявителя. Подписать его можно с
помощью Госключа. После этого документ сохранится в личном кабинете. С его помощью можно заказать ремонт или замену оборудования, проверку счетчиков, возобновление подачи газа. Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Правил цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Согласие на обработку персональных данных
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024 - 2026
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте