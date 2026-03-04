Более 6 тысяч заявок на уведомление о строительстве подали в Подмосковье за год

С начала года жители Подмосковья подали более 6,7 тысячи заявлений на уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС или садового дома. Сделать это можно на «Госусулугах».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, подать уведомление необходимо перед началом строительных работ. Жителям также доступна предварительная проверка ограничений использования земельного участка через региональный геопортал.

Подать заявку на уведомление можно в разделе «Земля» — «Строительство». Воспользоваться услугой могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. В рамках услуги также можно подать заявку на изменение параметров планируемого строительства или реконструкции.

Всего в 2025 году сервисом воспользовались более 43 тысяч раз.