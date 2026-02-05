Более 6 тысяч заявок на экстренную соцпомощь подали в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года жители Московской области подали на портале госуслуг более 6 тысяч заявлений на оформление экстренной социальной помощи, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга «Оказание экстренной социальной помощи» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. При расчете учитываются доходы за три календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявки.

Оформить экстренную социальную помощь могут жители Московской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Например, при инвалидности, безработице, малообеспеченности, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью. Помощь предоставляется, если доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе, установленную на душу населения.

Получить экстренную социальную помощь можно один раз в год.

Подробнее об услуге можно узнать по ссылке: [Оказание экстренной социальной помощи](https://uslugi.mosreg.ru/services/20752).