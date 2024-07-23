Более 6 тысяч вопросов бизнеса решили в Подмосковье с начала года

Представители ЦУР «Бизнес» Подмосковья отработали свыше шести тысяч обращений от предпринимателей с начала года. Сейчас 95% запросов уже решено, остальные находятся в работе.

«Для решения большей части вопросов достаточно консультации, которую предприниматели получают в течение 1-2 рабочих дней», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Отмечается, что самой популярной темой для консультаций остаются меры поддержки. На втором месте — вопросы по открытию и ведению бизнеса, на третьем — земля и недвижимость для бизнеса.

Напомним, система ЦУР «Бизнес» уже получила высокую оценку на федеральном уровне и признана правительством России успешной практикой 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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