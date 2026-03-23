Более 6 тысяч раз воспользовались услугой по перераспределению земельных участков в Подмосковье

С начала 2026 года жители Московской области более 6 тысяч раз обратились за электронной услугой по перераспределению земельных участков. Заявление на получение этой услуги можно подать через региональный портал государственных услуг, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления Московской области.

Услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Участки». Воспользоваться ею могут владельцы подмосковных земель: физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Услуга оказывается в два этапа. Сначала заявитель получает постановление администрации об утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане или согласие на заключение соглашения о перераспределении в соответствии с ПМТ. После того как заявитель осуществит кадастровые работы и земельный участок в новых границах встанет на кадастровый учет, сведения о новых границах внесут в ЕГРН и заключат соглашение о перераспределении.

Отметим, что теперь в электронной форме заявления работает сервис предпроверки, а также сервис автогенерации схемы земельного участка, благодаря которому жители региона смогут без услуг кадастровых инженеров сгенерировать схему земельного участка прямо при заполнении заявления. Сформированный файл можно будет скачать, изучить и приложить к заявлению.

Услуга предоставляется бесплатно.