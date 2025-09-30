Более 6 тысяч педагогов оформили компенсацию аренды жилья в Подмосковье

В Подмосковье педагогам доступна компенсация аренды жилья. Сейчас выплаты получают шесть тысяч сотрудников, что на 13% превышает показатели прошлого года.

Компенсация положена не только новым учителям, но и тем, кто работает давно.

«В этом году размер выплаты увеличен, ежемесячно можно получать до 30 тысяч рублей, что создает дополнительные гарантии для наших педагогов», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Компенсацию аренды могут получить преподаватели русского языка и литературы, математики, физики, химии, биологии, информатики, а также учителя начальных классов.

«Я родом из Белгорода, но для расширения профессионального горизонта и получения нового опыта переехал в Подольск. Здесь я могу активно развиваться в педагогической среде и совершенствовать свои навыки. В этом процессе большую роль сыграла программа поддержки учителей, которая не только помогла реализовать такой шаг, но и сделала переезд более доступным», — поделился учитель математики и информатики из школы «Бородино» в Подольске Дмитрий Лавриненко.

Для оформления выплаты необходимо подать заявление на сайте государственных услуг. Педагог должен работать в муниципальной или государственной школе с нагрузкой не менее 27 часов в неделю (25 — для учителей начальных классов) и не иметь жилья на территории региона. Также личной жилплощади не должно быть у членов его семьи.

Дополнительные сведения об условиях получения компенсации доступны на сайте Министерства образования Московской области.

В ведомстве напомнили и о других мерах поддержки учителей. Так, педагоги могут принять участие в программе «Социальная ипотека», в рамках которой квартира приобретается за счет бюджета области, а участник платит лишь проценты по кредиту.

Классным руководителям ежемесячно доплачивают 11 тысяч рублей, а учителям, которые трудоустроились впервые — шесть тысяч. Молодым специалистам положено пособие в размере 50 тысяч рублей при трудоустройстве и 100 тысяч после завершения второго года работы.