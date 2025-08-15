Более 6 тысяч онлайн-консультаций провели врачи Химок с начала года

Современная телемедицина позволяет общаться с терапевтами и педиатрами до консультаций с узкопрофильными специалистами, такими как кардиологи, эндокринологи и неврологи. Всего с начала 2025 года медики провели более шести тысяч таких встреч в Химках.

Так, в поликлинике № 2 оборудован специальный для такого формата телемедицинский кабинет с необходимыми гарнитурами. Дистанционный прием позволяет врачам оценить течение заболеваний и подкорректировать лечение при необходимости. Помимо этого, специалисты могут назначить рецептурные препараты. Результаты консультации оформляются в виде протоколов и отражаются в электронных картах пациентов.

«Телемедицина — это не замена очного приема, а дополнение и расширение возможностей современной медицины», — подчеркнула заведующая поликлиникой № 2 Химкинской клинической больницы Ирина Беланова.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно с помощью порталов «Здоровье», «Гостелемед», по телефону контакт-центра 122 или непосредственно у лечащего врача. Наличие первичного очного осмотра необходимо, чтобы попасть на дистанционный прием.