Более 6 тысяч обращений поступило в Систему-112 в Одинцове за неделю

За период с 16 по 22 марта в Систему-112 Одинцовского округа поступило свыше 6200 обращений от жителей. Большая часть вызовов касалась скорой медицинской помощи, в полицию обратились 1515 раз.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы предупреждают об опасности на дорогах в весеннее время. Проезжать лужи на высокой скорости не рекомендуется: при быстром въезде в воду шины могут потерять сцепление с дорожным полотном из-за слоя воды — это явление называют аквапланированием.

Кроме того, вода, попадая на тормозные колодки и диски, снижает эффективность торможения. Педаль тормоза может проваливаться, и остановить машину вовремя становится сложнее. Особенно опасны глубокие лужи и участки дорог с неровным покрытием, где вода скапливается неравномерно.

Сотрудники службы 112 призывают жителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров на мокрой дороге.