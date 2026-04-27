Более 6 тысяч обращений поступило в экстренные службы Одинцова за месяц

В Систему-112 Одинцовского округа в марте поступило более 6 тысяч обращений от местных жителей. Самым распространенным поводом для звонка стала необходимость вызвать скорую медицинскую помощь — таких вызовов зафиксировали 3121.

Еще 1424 раза граждане обращались в полицию. Также за этот период зарегистрировали 115 обращений по линии чрезвычайной службы и пожарной охраны, а также 318 звонков в газовую службу.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы Одинцовского округа предупредили любителей активного отдыха: вблизи рек, озер и водохранилищ нужно проявлять особую осторожность. Сотрудники Мособлпожспаса призвали жителей не употреблять алкоголь перед походом на реку или рыбалку и не выходить на воду в темное время суток или при плохой видимости.

Особое внимание уделили безопасности детей: возле водоемов их нельзя оставлять без присмотра. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.