Более 6 тысяч гектаров охранных зон ЛЭП расчистили в Подмосковье с января

Более шести тысяч гектаров охранных зон воздушных линий электропередачи расчистили в Подмосковье с начала года. Больше всего работ провели в Раменском округе.

Расчистку зон ЛЭП в Подмосковье проводят регулярно в рамках программы капитального ремонта. Опиловка деревьев и кустарников необходима для безопасного использования сетей и повышения надежности их работы.

«Расчистка трасс вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим данные работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Это особенно актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

В этом году наибольший объем работ запланирован в Раменском и Одинцове. Традиционно большую часть расчистки выполняют весной и летом.