Более 6 тысяч дверей в подъезды отремонтировали в Подмосковье за полгода

Управляющие компании Подмосковья отработали 6,5 тысячи заявок на ремонт входных дверей за полгода. Чаще всего требовалось починить доводчики или пружины.

Двери в подъезд препятствуют доступу в дом посторонних и закрывают тепловой контур, а также помогают соблюдать температурно-влажностный режим в местах общего пользования.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напомнило, что при неисправности дверей в подъезде нужно обратиться в свою управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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