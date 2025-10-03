Более 6 тысяч детей начали занятия в секциях и кружках Ленинского округа

Разнообразный досуг и всестороннее развитие обеспечивают подрастающему поколению в Ленинском округе. С начала нового учебного года участниками кружков, секций, клубов и детских школ искусств стали более 6 тысяч детей.

В кружках, клубах и секциях занимаются 3105 человек, в детских школах искусств — 2953. Самыми востребованными направлениями стали театральное, хореографическое и вокальное искусство, а также современные дисциплины.

В Ленинском округе успешно работают танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс», хореографические ансамбли «Надежда» и «Видновчаночка», цирковой коллектив «Белый рыжий» и театр-студия «Атмосфера». Молодежь посещает специализированные клубы: военно-патриотический «Застава», подростково-молодежный «Маска» и «Рок-клуб». Особое внимание уделяется инклюзивному творчеству в студии «Колорит» и раннему развитию в кружке «Дошколенок».

«Мы стремимся создать благоприятную среду для всестороннего развития подрастающего поколения, предлагая возможности для творческой реализации в самых разных областях — от традиционного хорового искусства до современных IT-технологий», — подчеркнула заместитель руководителя управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа Лариса Лазарева.