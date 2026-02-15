Более 6 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России» в Химках

Всероссийские соревнования «Лыжня России» прошли 14 февраля на территории центра «Планерная» в Химках. В заезде приняли участие более 6 тысяч профессиональных спортсменов и любителей всех возрастов.

Глава Химок Инна Федотова поздравила победителей и призеров гонки. «Наш праздник спорта удался! Сегодня мы чествуем тех, кто выбрал здоровый образ жизни и стремится к новым вершинам», — отметила она.

Поддержать участников приехали депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и другие.

«Лыжня России — это яркое спортивное событие, которое объединяет ежегодно тысячи любителей активного зимнего отдыха. Это прекрасная возможность для каждого жителя нашей страны почувствовать себя частью большой спортивной семьи, зарядиться энергией и укрепить здоровье!» — отметила трехкратная Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина.

Для гостей организовали развлекательную программу с выступлениями артистов, горячий чай и полевую кухню. Самые креативные участники покорили трассу в костюмированном забеге.

В этом году масштабные соревнования прошли в 44-й раз при поддержке Министерства спорта РФ и регионального министерства физической культуры и спорта.