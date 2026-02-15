Более 6 тысяч человек приняли участие в «Лыжне России» в Химках

В Химках провели 44-й всероссийский старт «Лыжня России». Участниками соревнований стали более 6 тысяч жителей и гостей Подмосковья в возрасте от 12 лет.

Спортсмены и зрители преодолели дистанцию в 10 километров. Участников приветствовали министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина и призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский.

Михаил Дегтярев рассказал, что глава государства отметил значимость «Лыжни России» как одного из самых ярких событий зимнего спортивного сезона. Соревнования на протяжении десятилетий объединяют сотни тысяч людей разных поколений и становятся настоящим праздником спорта и здорового образа жизни.

Поддержать участников приехали депутаты Химок Руслан Шаипов, Надежда Смирнова, Валентин Герасимов и Артур Каримов.

В рамках мероприятия традиционно прошел костюмированный забег, где для победы был важен креативный подход. Участники в ярких нарядах преодолели дистанцию чуть более одного километра отдельно от основного масс-старта.

«Лыжня России» проводится с 1982 года и остается одним из крупнейших зимних спортивных событий в стране.