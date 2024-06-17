Более 6 тысяч человек посетили танцевальный фестиваль в Солнечногорске
Второй сезон Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» прошел в Солнечногорске. Мероприятие посетили более шести тысяч человек. За звание финалистов боролись десять команд муниципалитета. Победу одержал танцевальный коллектив «Акцент».
После каждого танцевального номера все коллективы получали комментарии от профессионального жюри: хореографа, заслуженного артиста России Егора Дружинина и хореографа и лидера направления locking в России Вовы Гудыма. Ведущей мероприятия стала актриса театра и кино Светлана Камынина.
«Губернаторский проект „Город танцует в парках“ в Солнечногорске — это одно из самых ярких и долгожданных мероприятий летнего сезона. В этом году его зрителями стали более шести тысяч жителей и гостей муниципалитета. Я поздравляю с победой и выходом в финал наш танцевальный коллектив „Акцент“, выступление которого члены жюри во главе с Егором Дружининым признали лучшим. Надеюсь, финал для них будет не менее успешным!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
В завершении мероприятия состоялась концертная программа при участии звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ и мастер-класс от одного из лучших хореографов России.
Победители городского этапа фестиваля «Город танцует в парках» отправятся на финальный гала-концерт, который состоится осенью. За звание лучших поборются 30 команд.
Фестиваль «Город танцует в парках» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторы фестиваля — Министерство культуры и туризма Московской области и Московская областная дирекция по развитию парков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».