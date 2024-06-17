Более 6 тысяч человек посетили танцевальный фестиваль в Солнечногорске

Второй сезон Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» прошел в Солнечногорске. Мероприятие посетили более шести тысяч человек. За звание финалистов боролись десять команд муниципалитета. Победу одержал танцевальный коллектив «Акцент».

После каждого танцевального номера все коллективы получали комментарии от профессионального жюри: хореографа, заслуженного артиста России Егора Дружинина и хореографа и лидера направления locking в России Вовы Гудыма. Ведущей мероприятия стала актриса театра и кино Светлана Камынина.

«Губернаторский проект „Город танцует в парках“ в Солнечногорске — это одно из самых ярких и долгожданных мероприятий летнего сезона. В этом году его зрителями стали более шести тысяч жителей и гостей муниципалитета. Я поздравляю с победой и выходом в финал наш танцевальный коллектив „Акцент“, выступление которого члены жюри во главе с Егором Дружининым признали лучшим. Надеюсь, финал для них будет не менее успешным!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.