Более 6 тысяч человек посетили гала-концерт «Ночь Чайковского» в Клину

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Гала-концерт «Ночь Чайковского» собрал более шести тысяч любителей музыки у Клину. На сцене усадьбе Демьяново Государственного мемориального музыкального музея-заповедника выступили звезды оперы из ведущих театров России.

Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятие прошло уже в третий раз — завершать фестиваль искусств гала-концертом «Ночь Чайковского» в усадьбе Демьяново стало традицией.

Юрий Башмет представил зрителям авторскую версию оперы «Евгений Онегин». Арии исполнили солисты ведущих оперных театров Москвы и Санкт-Петербурга в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Отрывки из одноименного романа Пушкина со сцены читали Константин Хабенский и Ольга Литвинова.

Гала-концерт «Ночь Чайковского» прошел в рамках проекта «Путь Чайковского» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

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