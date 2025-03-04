Более 6 тысяч человек отметили Масленицу в Солнечногорске

Главные масленичные гуляния прошли в центральном парке и на набережной озера Сенеж. Для гостей и жителей округа подготовили игровую программу с традиционными народными забавами и конкурсами.

Самые смелые участники могли вскарабкаться по трем столбам или прокатиться на лошадиных и оленьих упряжках.

«Приехали из Звенигорода, лошадки свои, белорусские упряжные. Они послушные, очень хороши для покатушек ребят. Катаем всех бесплатно», — рассказал коневладелец Александр Дятлов.

Одной из самых ловких жительниц округа оказалась шестилетняя Ксюша Селиванова. Она забралась на самый верх масленичного столба. «Я сама захотела. Было не страшно, но сложно. Я пыталась изо всех сил», — поделилась Ксюша.

Местные творческие коллективы и солисты округа порадовали жителей и гостей Солнечногорска душевными песнями. А уличный театр «Ветра» и фолк-коллектив «Русский праздник» подарили незабываемые впечатления. Клуб исторической реконструкции провел показательные выступления и дал возможность каждому почувствовать себя воином в доспехах. Кульминацией праздника стало огненное шоу с эффектными номерами.

«Солнечногорцы целыми семьями пришли на праздник, чтобы насладиться традиционными забавами и вкусными угощениями, проводить зиму и встретить весну с радостью и улыбками», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Удивить получилось даже гурманов: для них подготовили гастрономическую ярмарку с домашними угощениями. Неподалеку также работала чайная станция. А все любители животных могли познакомиться с козами в контактном мини-зоопарке и сделать снимки на память в тематической локации.