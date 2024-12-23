Более 6 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию за год

С начала года более шести миллионов человек прошли диспансеризацию в Подмосковье. В Минздраве Московской области уточнили, что своевременная проверка здоровья позволяет врачам выявить различные заболевания и патологии, а значит, вовремя начать лечение.
«Для удобства жителей региона узнать о результатах прохождения диспансеризации можно в ходе телемедицинской консультации, что позволит сэкономить время на походе в поликлинику», — уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
На подобных консультациях можно узнать результаты диагностики, а также при необходимости получить направление на дальнейшее обследование. Напомним, чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.
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