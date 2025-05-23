Более 6 млн рублей выплатили приемным семьям в Подмосковье на отдых детей

В Подмосковье живут более трех тысяч приемных семей. Для них регион предусмотрел компенсацию расходов за отдых и материальную помощь к отпуску. С начала года на данный вид выплат направили свыше шести миллионов рублей. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«Каждая из этих семей получает поддержку в виде ежегодных и ежемесячных выплат для детей, а также дополнительных средств на отдых. Мы понимаем, насколько важно, чтобы каждая семья могла выбрать тот вид отдыха, который подходит именно им, и уже сейчас они могут компенсировать расходы или получить помощь к предстоящему отпуску», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что более 900 человек уже получили выплаты. Общая сумма превысила шесть миллионов рублей, всего на финансирование в этом году предусмотрели около 56 миллионов.

Для оказания финансовой поддержки необходимо обратиться в МФЦ или заполнить заявку на региональном портале госуслуг. На каждого члена семьи можно получить компенсацию в размере 6900 рублей или материальную помощь — 4600 рублей.

При оформления компенсации важно предоставить чек путевки, договор или другой документ, который сможет подтвердить отдых. Например, штамп в загранпаспорте. Важно, что оплата за отпуск должна быть произведена со счета приемного родителя.