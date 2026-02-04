Более 6 километров сетей водоснабжения отремонтируют в Истре

В 2026 году в Истринском округе проведут капитальный ремонт 14 участков водопроводных сетей общей протяженностью более шести километров. Основной объем работ запланирован в Дедовске.

За последние пять лет в округе уже модернизировали свыше 14 километров сетей водоснабжения. Больше всего работ провели в Истре, Дедовске, Павловской Слободе и Новопетровском.

В Истре полностью обновили системы на улицах Ленина и 9-й Гвардейской дивизии. В Дедовске отремонтировали десять участков на улицах Больничная, Клубная, Спортивная, Комарова, Гагарина, Жукова и Ногина.

В текущем году особый акцент сделают на работах в Дедовске, где состояние водопроводных сетей требует повышенного внимания из-за сильного износа. Состояние сетей напрямую влияет на качество и стабильность водоснабжения жителей округа. Работы позволят сократить количество аварийных отключений и обеспечить бесперебойную подачу воды.