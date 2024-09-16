Более 6 километров теплосетей отремонтируют в Воскресенске к зиме
Специалисты «Газпром теплоэнерго Московской области» отремонтируют 13 участков теплосетей протяженностью 6193 погонных метра. Готовность Воскресенска к зиме оценил заместитель председателя правительства области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.
«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева наш округ посетил заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик. Вместе с Алексеем Дмитриевичем выехали на основные точки, где проходит ремонт», — написал в своем телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
Газовые котлы демонтируют на котельных в микрорайонах Новлянский, Лопатинский и в городе Белоозерский, в Красном строителе и Цемгиганте агрегаты уже сняли. Работы завершены в Москворецком.
Специалисты «Газпром теплоэнерго» ремонтируют 6193 погонных метра тепловых сетей на 13 участках. Задачи контролирует глава региона, отметил Алексей Малкин.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».