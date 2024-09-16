Более 6 километров теплосетей отремонтируют в Воскресенске к зиме

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева наш округ посетил заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик. Вместе с Алексеем Дмитриевичем выехали на основные точки, где проходит ремонт», — написал в своем телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Газовые котлы демонтируют на котельных в микрорайонах Новлянский, Лопатинский и в городе Белоозерский, в Красном строителе и Цемгиганте агрегаты уже сняли. Работы завершены в Москворецком.

Специалисты «Газпром теплоэнерго» ремонтируют 6193 погонных метра тепловых сетей на 13 участках. Задачи контролирует глава региона, отметил Алексей Малкин.

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