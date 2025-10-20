Более 6 гектаров охранных зон ЛЭП расчистили в Подмосковье с начала года

С начала года специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» расчистили почти 6,4 тысячи гектаров охранных зон воздушных линий электропередачи. Это позволило повысить безопасности и надежность сетей.

В октябре энергетики расчистили от кустарников и сорняков охранную зону ЛЭП протяженностью 210 метров. Это позволяло повысить надежность снабжения порядка 120 домов в поселке Томилино.

Кроме того, деревья опилили вдоль четырех воздух линий в Павловской Посаде. В результате безопаснее стало электроснабжение 800 частных домов.

Всего в этом году компания «Мособлэнерго» запланировала расчистить территорию около 110 гектаров. План уже перевыполнили — работы провели на 118 гектарах.

«Расчистка трасс вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим данные работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Это особенно актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.