Более 580 спортсменов вышли на старт турнира по ориентированию во Фрязине

Во Фрязине 18 мая прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». В забегах приняли участие свыше 580 спортсменов из 21 округа. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

Состязания проходили в десяти возрастных категориях — среди детей, подростков и взрослых. Самым возрастным участником стал Александр Гуров из Электростали, которому 76 лет.

Мероприятие прошло на территории обновленного городского парка. С результатами можно ознакомиться на официальном сайте соревнований.

Напомним, «Российский азимут» проводят ежегодно с 2006 года в разных регионах страны. Турнир входит в программу развития физической культуры и спорта.