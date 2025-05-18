Более 580 спортсменов вышли на старт турнира по ориентированию во Фрязине

Во Фрязине 18 мая прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». В забегах приняли участие свыше 580 спортсменов из 21 округа. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Состязания проходили в десяти возрастных категориях — среди детей, подростков и взрослых. Самым возрастным участником стал Александр Гуров из Электростали, которому 76 лет.
Мероприятие прошло на территории обновленного городского парка. С результатами можно ознакомиться на официальном сайте соревнований.
Напомним, «Российский азимут» проводят ежегодно с 2006 года в разных регионах страны. Турнир входит в программу развития физической культуры и спорта.
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