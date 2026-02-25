Более 57 тысяч медработников трудоустроились в Подмосковье с 2021 года
Московская область привлекает медиков социальной ипотекой, земельными участками и компенсацией за аренду жилья. С 2021 года в регионе трудоустроились более 57 тысяч специалистов благодаря льготным программам.
В Подмосковье одна из лучших в стране система социальной поддержки медработников. Ряд мер инициировала «Единая Россия», они заложены в Народной программе партии. Они включают ежемесячные выплаты в зависимости от категории, компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку и другие.
«Кадровая обеспеченность системы здравоохранения — наш абсолютный приоритет и одно из главных условий оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья», — подчеркнул депутат Мособлдумы, член ЕР Владислав Мирзонов.
Меры направлены не только на привлечение новых кадров, но и на поддержку уже работающих сотрудников. Компенсация за аренду жилья составляет до 30 тысяч рублей для одного медика и до 45 тысяч — для супружеской пары.
Программа «Социальная ипотека» предусматривает компенсацию 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию суммы основного долга в течение 10 лет. Участниками программы в 2025 году стали свыше 160 медиков.
В Королеве сертификаты получили 67 медработников, в том числе педиатр Валерия Никитина из Королевской городской больницы.
«Когда у нас был переходный момент к оформлению ипотеки, мы снимали жилье, в тот момент я также воспользовалась компенсацией за его аренду», — рассказала она.
Также медработников обеспечивают земельными участками.
«О собственном доме я мечтала много лет, представляла, как буду выходить утром на террасу с чашкой чая, как дочка будет играть во дворе. И теперь, благодаря программе „Земля врачам“, это не просто картинка в голове, а реальный план действий», — поделилась гинеколог из Зарайска Ирина Афонина.
Программа «Земский доктор» предусматривает единовременную денежную выплату: до 1,5 миллиона рублей — для врачей, до 750 тысяч — для среднего медперсонала. В 2025 году на работу привлекли 240 «земских» медиков.