Более 57 тысяч медработников трудоустроились в Подмосковье с 2021 года

Московская область привлекает медиков социальной ипотекой, земельными участками и компенсацией за аренду жилья. С 2021 года в регионе трудоустроились более 57 тысяч специалистов благодаря льготным программам.

В Подмосковье одна из лучших в стране система социальной поддержки медработников. Ряд мер инициировала «Единая Россия», они заложены в Народной программе партии. Они включают ежемесячные выплаты в зависимости от категории, компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку и другие.

«Кадровая обеспеченность системы здравоохранения — наш абсолютный приоритет и одно из главных условий оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья», — подчеркнул депутат Мособлдумы, член ЕР Владислав Мирзонов.

Меры направлены не только на привлечение новых кадров, но и на поддержку уже работающих сотрудников. Компенсация за аренду жилья составляет до 30 тысяч рублей для одного медика и до 45 тысяч — для супружеской пары.

Программа «Социальная ипотека» предусматривает компенсацию 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию суммы основного долга в течение 10 лет. Участниками программы в 2025 году стали свыше 160 медиков.