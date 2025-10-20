Более 560 учащихся Подмосковья посетили молодежный форум в Красногорске

В красногорском образовательном центре «Вершина» прошел Первый московский областной молодежный форум «Поговорим?». Мероприятие было направлено на поддержку духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения и собрало более 560 участников — учащихся 6-11 классов и студентов младших курсов вузов и колледжей.

Форум, как сообщили в подмосковном Минобразования, приурочили ко Дню отца.

На нем ребята могли пообщаться с известными спикерами: актером и режиссером Никитой Высоцким, блогерами Владиславом Береговым и Павлом Островским, телеведущим Дмитрием Степанищевым, а также руководителем Движения «Отцы Подмосковья» Денисом Кондратовичем.

В открытии форума приняла участие автор гимна Всероссийского шествия «Бессмертный полк» Валерия Лесовская. Никита Высоцкий поделился с участниками стихами своего отца.

Программа встречи включала стратегические сессии, дискуссии, мастер-классы, деловые и исторические игры, а также тренинги от ведущих психологов Подмосковья.

Организаторами мероприятия выступили Межкомиссионная рабочая группа по Демографии, защите семьи и детей Общественной палаты Московской области, Московское областное общественное движение «Отцы Подмосковья», министерство образования региона и образовательный центр «Вершина».