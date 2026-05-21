Более 560 отзывов через QR-опрос обработали в больницах Солнечногорска

В поликлиниках и стационарах Солнечногорска уже больше года действует проект QR-анкетирования для сбора отзывов жителей о работе медицинских учреждений. За это время обработано более 560 анкет.

Глава округа Константин Михальков рассказал о промежуточных результатах проекта. Если у пациента есть замечания, с ним быстро связываются, чтобы уточнить детали и решить проблему.

«QR-коды размещены в холлах, у кабинетов врачей и на постах медперсонала. Через них пациенты и их родственники могут быстро оставить отзыв, сообщить о проблеме или поблагодарить сотрудников. Важно, что каждое обращение анализируют. Это помогает видеть проблемные моменты и принимать решения для улучшения качества обслуживания и работы наших медучреждений», — сказал Константин Михальков.

Отзывы о работе медучреждений также принимаются по горячей линии главы, через «Добродел», соцсети и госуслуги. За прошлый год специалисты обработали более 3500 обращений жителей по медицинской тематике в Солнечногорске.