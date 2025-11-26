Более 560 народных троп благоустроили в Подмосковье за год

В Московской области завершили работы по программе благоустройства народных троп, запланированные на 2025 год. При этом, фактические показатели превысили плановые.

Выбор мест для обустройства тротуаров и дорожек осуществлялся как по обращениям жителей, которые просили обустроить пути вблизи школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры, так и по результатам выявления участков, где граждане сами прокладывали короткие маршруты к важным для них объектам.

«В этом году мы перевыполнили план. Изначально в рамках программы ставили задачу благоустроить 489 пешеходных маршрутов. По факту, силами муниципалитетов и подрядных организаций завершили 562 объекта», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Лидерами по количеству обновленных пешеходных пространств стали Люберцы с 43 объектами, Балашиха с 39, а также Одинцовский округ и Подольск, где работы провели на 27 территориях.