Более 5500 метров теплосетей обновили в Истре в 2025 году

Теплоизоляция — это специальный защитный слой, которым утепляются трубы горячего теплоснабжения и водоснабжения, он работает как термос, не позволяя теплу уходить в окружающую среду, а это особенно важно зимой, когда разница температур между трубой и улицей велика. Поэтому с начала года в округе обновили более пяти тысяч метров утеплителя.

Один из самых значительных участков работ расположен в Дедовске. Здесь от котельной № 5 утеплили более 1100 метров теплотрассы. Также масштабное обновление прошло в деревне Кострово, где заменили теплоизоляцию на участке протяженностью 3200 метров, начиная от самой котельной и вдоль улицы Парковой.

В поселке Глебовский коммунальщики провели работы на улице Гагарина. Возле амбулатории заменили более 360 метров теплосетей, а около дома № 7 обновили 40 метров труб. Также на улице Октябрьской, за домом № 49, привели в порядок около 100 метров теплотрассы.

В селе Рождествено специалисты проводили изоляцию труб отопления и горячего водоснабжения на трех центральных тепловых пунктах — № 1, 2, 4. Общий объем работ составил 150 метров.

В селе Новопетровское ремонтные работы велись на нескольких объектах. На Фабричной улице, у домов № 2 и № 4, обновили 280 метров теплосетей. На Северной улице, у дома № 15, заменили восемь метров труб, а на Кооперативной улице, у котельной № 3, — 15 метров.

Не забыли и о других населенных пунктах. В деревне Устиново, у дома № 23, утеплили 50 метров труб. В поселке Румянцево, у дома № 56, обновили 180 метров теплотрассы, а в деревне Хуторки, у домов № 53, 54 и 79, заменили шесть метров труб.