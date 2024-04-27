Более 550 жителей Ступина приняли участие в акции «Диктант Победы» | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 14:59 Более 550 жителей Ступина приняли участие в акции «Диктант Победы» Пресс-служба городского округа Ступино

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Акция «Диктант Победы» прошла в Ступине. Ее участниками стали школьники, ветераны, молодогвардейцы, участники СВО, а также глава округа Сергей Мужальских.

«Это еще одна возможность отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, великому поколению победителей, которое отстояло независимость родины, подарив в 1945-м победу и мирное будущее», — подчеркнул Мужальских.

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Акция прошла в историко-краеведческом музее. Участникам предстояло ответить на 25 вопросов, связанных с ключевыми историческими событиями.

«Эти даты — юбилейные, имеют важное историческое событие для нашей страны. В наше время знание правдивой истории особенно актуально», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Ступино Александр Сухачев.

Акция прошла на 22 площадках округа, где приняли участие более 560 человек.

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