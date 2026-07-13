Более 550 встреч и 18 тысяч участников. Воробьев подвел итоги работы выездных администраций в Подмосковье за полгода

В Подмосковье продолжают развивать формат выездных администраций, который позволяет жителям напрямую обращаться к представителям власти и оперативно решать актуальные вопросы. О важности этой работы губернатор Андрей Воробьев рассказал на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

С начала года в Подмосковье состоялось более 550 встреч в формате выездных администраций, участие в которых приняли около 18 тысяч человек.

Знаю, что наш политический блок вместе с главами эту работу настраивает. Как и прежде, считаем ее крайне важной. Как мы видим, часто эффективной.

Наибольший эффект заметен там, где жители на повторных встречах видят реальные результаты по вопросам, поднятым ранее. По его словам, важную роль играет участие профильных министерств, депутатов и специалистов различных направлений, что позволяет быстрее находить необходимые решения.

Андрей Воробьев также поблагодарил муниципальные команды, активно развивающие этот формат работы. В числе лучших практик он отметил Щелково, Химки, Реутов и Лыткарино. Кроме того, положительную оценку получили тематические выездные встречи, посвященные вопросам здравоохранения и образования.

«Обращаю внимание: все, что касается капитального ремонта, закрытия малокомплектных школ или садов, которые мы объединяем после капремонта, требует активного разъяснения», — добавил глава региона.