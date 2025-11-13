Более 550 машин задействуют в уборке федеральных трасс в Подмосковье зимой

Дорожные службы ФКУ «Центравтомагистраль» полностью готовы к работе в зимних условиях. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения по федеральным трассам Подмосковья заготовили более 230 тысяч тонн противогололедных материалов, а также организовали работу 38 пескобаз. Уборкой снега и льда займутся 570 спецмашин, которые уже полностью укомплектованы и готовы к выходу на маршруты.

Следить за состоянием дорог также будут 90 метеостанций и 120 видеокамер, а вся информация о погоде, состоянии покрытия и движении транспорта будет поступать в ситуационный центр, где специалисты в режиме реального времени смогут координировать работу дорожных служб и оперативно реагировать на изменения обстановки.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров.

В случае нештатных ситуаций можно обратиться в диспетчерскую службу по телефонам: 8 (499) 654-01-09 или 8 (916) 920-59-34.