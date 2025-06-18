Более 550 детей отдохнут в пришкольных лагерях Серебряных Прудов

С наступлением лета пришкольные лагеря распахнули свои двери для юных жителей Серебряных Прудов, предлагая разнообразную программу активного отдыха. По информации, предоставленной начальником управления по образованию администрации округа Светланой Егоровой, летними оздоровительными программами планируется охватить более 550 детей.

К организации досуга привлечены опытные педагоги, а в качестве помощников выступают старшеклассники. Стоит отметить, что в некоторых образовательных учреждениях, таких как школа имени маршала Чуйкова и Узуновская школа, работа лагерей будет продолжена и в июле во вторую смену.

В программе пришкольных лагерей для учащихся предусмотрено разнообразие мероприятий, направленных на всестороннее развитие: различные игры и конкурсы, спортивные состязания, творческие мастер-классы, экологические акции и профориентационные занятия.