Более 5,5 тысячи семей из Пушкино смогут получить соцвыплату к 1 сентября

Жителям Пушкино напомнили о социальных выплатах к 1 сентября. На них могут рассчитывать более 5,5 тысячи семей городского округа. Суммы составят от трех до 13 тысяч рублей.

Социальную поддержку получат около четырех с половиной тысяч многодетных семей округа, а также порядка тысячи семей, в которых есть дети-инвалиды. Вопрос обсудили на совещании под председательством губернатора Московкой области Андрея Воробьева.

Многодетные семьи могут рассчитывать на выплату в размере три тысячи рублей на каждого школьника. Их можно потратить на покупку формы. Та же категория семей, имеющая низкие доходы, а именно меньше 18,3 тысяч рублей на человека, получит еще семь тысяч рублей.

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и имеющие доход меньше 27 тысяч рублей на человека, могут рассчитывать на выплату более 13 тысяч рублей.

Выплата должна поступить автоматически, но если этого не случится, нужно будет подать электронное заявление на региональном портале «Госуслуги» или с помощью чат-бота в Телеграм.

«Также к началу учебного года готовятся образовательные учреждения. На финальной стадии работы по капитальному ремонту трех школ — в Братовщине, в Заветах Ильича и в Правдинском. Одна школа в Заветах Ильича на этапе строительства. Все объекты будут готовы к 1 сентября», — добавил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.

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