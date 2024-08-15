Более 5,5 тысячи ям устранили на дорогах в Истре с начала года

Дорожное покрытие в городском округе Истра отремонтируют до наступления морозов. С начала года рабочие устранили более пяти с половиной тысяч ям.

В этом году было зафиксировано почти семь тысяч ям на дорогах округа, за короткий период дорожные службы избавились почти от 80% неровностей. С начала этой недели ликвидировали еще 67 ям. Причем делают ремонт не только на муниципальных дорогах, но и на региональных. Так, работы провели в селе Рождествено, в городе Истра и в деревне Гребеньки.

Специалисты отдела дорог администрации округа постоянно мониторят обращения жителей о новых дорожных дефектов, все они проверяются и ставятся в план ремонтных работ. Именно поэтому цифры постоянно обновляются. Заделка ям горячим асфальтом продолжаться до наступления температуры воздуха не ниже +5 градусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».