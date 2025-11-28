Более 55 тысяч телемедицинских консультаций провели в Реутовской больнице в 2025 году

Специалисты Реутовской клинической больницы продолжают оказывать пациентами дистанционные консультации. С начала текущего года медицинскую помощь в таком формате получило более 55 тысяч человек.

Взаимодействие с медиками осуществляется через интернет-ресурсы — мессенджеры, видеосвязь, социальные сети или электронную почту. Формат удобен тем, что врач на расстоянии может поставить диагноз и назначить лечение. Телемедицинские консультации позволяют помочь пациенту как планово, так и экстренно.

«Телемедицина — это возможность получить консультацию врача, не выходя из дома, что очень удобно», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Реутовской клинической больницы Оксана Коробкина.

С помощью онлайн-консультации можно, продлить электронный рецепт на льготное лекарство или закрыть больничный лист. Специалист дает рекомендации, контролирует динамику и ход лечения.

Записаться на онлайн-консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», горячую линию 122 или инфомат в поликлинике.