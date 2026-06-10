Более 55 тысяч онлайн-заявок отработал МФЦ в Балашихе с начала года

В конце 2025 года в центральном офисе МФЦ Балашихи оборудовали цифровую зону с компьютерами, которыми одновременно могут пользоваться 22 человека. С начала года через онлайн-сервисы подали более 55 тысяч заявок, в прошлом году их количество превысило 132 тысячи.

Самообслуживание сокращает время на оформление услуг и упрощает доступ к электронным сервисам, если дома нет компьютера или интернета. Те, кому новый формат непривычен, могут обратиться к сотрудникам за консультацией.

«Удобно, вот паспорт недавно получали ребенку: что сейчас и фотографии здесь, и госпошлину можно оплатить. Раньше нужно было несколько телодвижений сделать для того, чтобы получить паспорт через „Госуслуги“», — рассказала жительница Балашихи Катерина Орлова.

«Ввиду того что цифровизация государственных и муниципальных услуг идет, как говорится, семимильными шагами, из 400 услуг для большей их части на сегодняшний день возможно оформление в электронном виде. В основном популярностью пользуются услуги Министерства социального развития Московской области: оформление социальной карты жителя Московской области либо временного проездного билета, а также оформление льгот», — сказала директор МФЦ городского округа Балашиха Наталья Дубовицкая.

Модернизацию цифровых сервисов и механизма предоставления электронных госуслуг обсуждали на итоговом отчетно-программном форуме «Единой России» «Есть результат!». На встрече отметили, что по уровню развития онлайн-сервисов Россия опережает другие страны. Совершенствование технологий — одно из ключевых направлений Народной программы партии, которая в Подмосковье выполнена на 98 процентов. Сейчас продолжается сбор наказов в новую редакцию документа.