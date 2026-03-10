Более 55 тысяч человек посетили стенд Подмосковья на выставе «Ладья»

Крупнейшая выставка-ярмарка народных художественный промыслов «Ладья. Весенняя фантазия 2026» завершилась в Москве. Мероприятие посетили более 55 тысяч человек.

Выставка прошла с 4 по 8 марта в Гостином дворе. Подмосковье представило один из самых запоминающихся стендов, рассказали в региональном Минкультуры. На нем представили работы 13 предприятий НХП и Союз гжельских мастеров. Это «Галактика и компания», ПК Дулевский фарфор, Жостовская фабрика, Павловопосадская платочная мануфактура и другие.

Для гостей также провели творческие мастер-классы, тематический квест, лекции об истории и развитии народных промыслов России и концерты.