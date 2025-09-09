Более 55 новых автобусов запустят в Балашихе до конца года

Здесь малые автобусы были заменены на вместительные автобусы большого класса, что позволило увеличить комфорт и пропускную способность данного направления. Кроме того, количество рейсов на этом маршруте было значительно увеличено, что облегчило передвижение жителей и сократило время ожидания транспорта.

Аналогичные улучшения затронули еще 14 маршрутов городского округа, что свидетельствует о системном подходе к обновлению транспортной инфраструктуры. В ближайшие два года автопарк Балашихи пополнится 58 новыми автобусами. Уже в сентябре на линии появятся четыре новых машины: один автобус будет добавлен на маршрут № 193, по одному — на маршруты № 9 и № 10. Это позволит повысить качество обслуживания и снизить нагрузку на существующие транспортные средства.

«Главная задача — чтобы наши жители могли пользоваться современным и удобным транспортом каждый день», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Помимо обновления автопарка, в администрации активно готовятся к зимнему периоду. Проводится тщательное техническое обслуживание автобусов, закупаются необходимые запчасти и расходные материалы, что позволит сохранить надежность и безопасность транспортных средств даже в сложных погодных условиях.